Ryanair investe un miliardo di dollari in Italia

Ryanair consolida la ripresa in Italia dove per la prossima estate prevede di basare 10 nuovi aerei (2 a Bergamo 1 a Roma altri 7 sparsi in diversi aeroporti italiani) con un investimento di un miliardo di dollari. Salgono a 95 gli aerei basati in Italia del vettore low cost che nel 2022 ha trasportato 56 milioni di passeggeri raggiungendo una quota di mercato del 40%, per un investimento totale di 9,5 miliardi di dollari, numeri che fanno di Ryanair la prima compagnia in Italia per traffico passeggeri...