Ryanair, investimenti per 9 miliardi di dollari in Italia

L’inflazione e il prezzo del carburante salgono, ma Ryanair conferma la politica di riduzione delle tariffe dei biglietti aerei almeno fino all’estate. «L’inflazione non la temiamo e per il costo del carburante siamo coperti con contratti di hedging fino al marzo 2023. Ecco perché ci possiamo permettere tariffe basse - ha detto il ceo di Ryanair Michael O’Leary nel corso di una conferenza stampa a Milano -. Se non ci saranno nuovi sviluppi del virus, aspetto da non escludere visto l’impatto della...