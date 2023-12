Ryanair, O’Leary può incassare un bonus di 100 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caro-voli di quest’anno potrebbe regalare un guadagno straordinario di 100 milioni di euro a Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia low cost Ryanair, la compagnia più grande nei voli europei. Il capo della compagnia low cost diventerebbe così il più pagato tra tutti i manager delle compagnie aeree. La probabilità che O’Leary incassi il bonus, un premio sotto forma di stock option, è molto elevata, grazie al forte rialzo in Borsa delle azioni Ryanair, fino al prezzo record di quasi 19 euro, dovuto ai profitti record di quest’anno.



Pacchetto di stock option

Si è parlato più volte del pacchetto di stock option concesse dalla compagnia a O’Leary. Il Financial Times fa notare che il manager irlandese, nell’ambito di un programma di bonus concordato nel 2019, può incassare un superpremio di circa 100 milioni su un pacchetto di opzioni per sottoscrivere 10 milioni di azioni al prezzo di 11,12 euro ciascuna. O’Leary può guadagnare un bonus di 100 milioni se il prezzo delle azioni Ryanair raggiunge i 21 euro per 28 giorni, oppure se il bilancio del vettore raggiunge 2,2 miliardi di euro di profitti annuali al netto delle tasse. Gli analisti finanziari hanno un obiettivo medio di prezzo delle azioni di 24 euro nei prossimi 12 mesi, secondo Bloomberg.

Utili record

Nel primo semestre di quest’esercizio, al 30 settembre, Ryanair ha già ottenuto 2,2 miliardi di utile netto, il 59% in più rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente. La previsione è di chiudere il bilancio annuale al 31 marzo 2024 con un utile netto compreso tra 1,85 e 2,05 miliardi. Il prezzo medio dei biglietti, secondo Ryanair, quest’anno è superiore del 24% all’anno scorso.

Azioni ai massimi

Le azioni di Ryanair venerdì 15 dicembre sono salite fino a 18,99 euro, hanno chiuso a 18,84. Dall’inizio dell’anno hanno guadagnato il 75 per cento. Secondo il prezzo di Borsa il valore dell’intero capitale di Ryanair è di 21,46 miliardi. Di gran lunga la compagnia di maggior valore in Europa, più del doppio di Lufthansa (7,95 miliardi), quasi il triplo di Iag, la casa madre di British Airways e Iberia, che vale 7,84 miliardi. Air France-Klm in Borsa vale 3,55 miliardi. Ryanair è la seconda al mondo per valore di Borsa, dietro Delta Air Lines, che vale 27,2 miliardi di dollari, corrispondenti a 25,1 miliardi di euro, al cambio corrente.

Il piano di incentivi

O’ Leary è diventato amministratore delegato di Ryanair nel 1994, ha guidato la crescita vertiginosa della compagnia. «Il pagamento sarebbe uno dei più grandi nella storia aziendale europea», osserva il Financial Times.In origine il piano di incentivi sarebbe dovuto durare fino al 2024, ma è stato prorogato fino al 2028 nel dicembre dell’anno scorso, quando le azioni erano inferiori a 13 euro. O’Leary è stato pagato 925.000 euro nell’ultimo anno finanziario di Ryanair. Inoltre possiede il 3,9% della compagnia, una quota che ha un valore di mercato di 907 milioni di euro, secondo FactSet.