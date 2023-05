Ryanair, ordine record di 300 Boeing 737 Max. Valore 40 miliardi di dollari

La compagnia aerea low cost è tra i vettori ad avere previsto un aumento delle prenotazioni estive, in particolare sulle rotte a corto raggio verso destinazioni vacanziere come la Spagna o l'Italia. Uno scenario che sta favorendo i vettori aerei che stanno rivedendo al rialzo le previsioni per l’intero anno: IAG (British Airlines e Iberia) ha alzato le previsioni per il 2023. In ripresa anche la tedesca Lufthansa che ha dichiarato di volere acquistare 22 nuovi velivoli wide body da Airbus e Boeing in un ordine del valore di 7,5 miliardi di dollari. A sua volta Air India ha annunciato un ordine di 470 aerei con i due produttori in quello che è considerato il più grande ordine nella storia dell'aviazione commerciale fino ad oggi.

Boeing, i ritardi nelle consegne non sono ancora superati

Il ceo di Boeing, Dave Calhoun durante la cerimonia di firma del contratto ha citato i problemi nella catena di approvvigionamento causa dei ritardi nelle consegne «lavoriamo in trasparenza con i nostri clienti conoscono quali sono i problemi». O’Leary si è detto fiducioso nelle “promesse” di Boeing che finora ha rispetto al 95% i termini delle consegne, ma nel 2022 lo stesso O'Leary aveva duramente accusato Boeing proprio per i ritardi nelle consegne. Tuttavia, ad aprile erano attesi 51 737 Max, probabilmente ne saranno consegnati 48-51 entro luglio: «Forse a luglio avremo sul mercato meno posti di quanto previsto, ma questo non causerà cancellazioni di rotte», ha aggiunto.

Per Ryanair 300 milioni di passeggeri al 2034

I nuovi aerei che si aggiungeranno all'attuale flotta di 540 velivolo (B737-300 e B737 Max) serviranno alla crescita della compagnia low cost che prevede entro di raggiungere 300 milioni di passeggeri trasportati entro il 2034 e di conquistare una quota di mercato del 30% in Europa oltre a creare 10mila posti di lavoro nel settore del trasporto aereo.

