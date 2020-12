Ryanair, ordini per 75 B-737 Max dalla Boeing. O’ Leary: «Aereo favoloso» È il primo ordine ricevuto dal produttore americano dopo il via libera della FAA l’agenzia per la sicurezza. L’aereo era rimasto fermo 20 mesi dopo il duplice incidente di Mara Monti

(Boeing)

È il primo ordine ricevuto dal produttore americano dopo il via libera della FAA l’agenzia per la sicurezza. L’aereo era rimasto fermo 20 mesi dopo il duplice incidente

2' di lettura

La prima notizia positiva per Boeing nell’anno nero della pandemia arriva dall’Europa e precisamente dall’Irlanda: Ryanair ha firmato un ordine fermo di 75 Boeing B-737 Max8200, il primo da quando il velivolo è stato congelato 20 mesi fa dopo il doppio incidente, il volo della Lion Air 610 schiantatosi in Indonesia il 28 ottobre 2018 e quello dell’Ethiopian Airlines 302 caduto in Etiopia il 10 marzo 2019, costato la vita a 346 tra passeggeri ed equipaggio. Il ceo della compagnia, Michael O’Leary ...