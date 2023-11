Ryanair primo dividendo e previsioni annuali record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ryanair prevede un profitto annuale record e per la prima volta dalla pandemia pagherà un dividendo agli azionisti. Dopo un primo semestre 2024 terminato a settembre con utili per 2,2 miliardi di euro, in crescita del 59% rispetto al primo semestre dello scorso anno e un fatturato di 8,58 miliardi di euro (+30%), il primo vettore in Europa per numero di passeggeri ha dichiarato di aspettarsi un utile al netto delle tasse compreso tra 1,85 e 2,05 miliardi di euro per l’anno che terminerà a marzo, superando il precedente record di 1,45 miliardi di euro nel 2018.

Il traffico nel semestre è aumentato dell’11% raggiungendo 105 milioni di passeggeri e prevede di arrivare a 183,5 milioni di passeggeri alla fine del semestre fiscale (marzo 2024) mentre le tariffe sono state più alte del 24% rispetto allo scorso anno, si legge in un comunicato. Il dividendo è stato fissato a 400 milioni di euro, suddiviso tra una prima tranche a febbraio di 200 milioni di euro e la rimanente di 200 milioni di euro a settembre del prossimo anno. Per gli esercizi finanziari successivi, con una nuova politica dei dividendi, Ryanair prevede di restituire circa il 25% dell’utile al netto delle imposte registrato l’anno precedente sotto forma di dividendo ordinario. Le previsioni positive per il prossimi mesi stanno spingendo in rialzo il titolo Ryanair del 5,8%.



In un video di presentazione dei risultati, il ceo Michael O’Leary ha avvertito che l’aumento del costo del carburante e i ritardi nelle consegne degli aerei da parte della Boeing avranno impatti negativi sui risultati della compagnia e per questi motivi sarà «improbabile» che Ryanair replichi la performance del terzo trimestre fiscale dello scorso anno.



Le consegne di 10 dei 57 Boeing 737 Max previsti per l’estate 2024 potrebbero essere rimandate fino all’inverno del prossimo anno. La compagnia aerea ha espresso frustrazione per i ritardi nelle consegne, che hanno costretto il vettore a ridurre il suo programma invernale.«Lo scenario peggiore è che ci ritroveremo con una crescita di 47 aerei la prossima estate invece di 57», ha detto in un’intervista il direttore finanziario Neil Sorahan nel corso della video presentazione. In generale, con la nuova flotta il vettore prevede di arrivare a 300 milioni dipasseggeri trasportati entro il 2034.

