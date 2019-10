«Ryanair pronta a sfruttare le occasioni sul mercato» Il nuovo ceo Eddie Wilson: «Alitalia? La nostra proposta di feederaggio è ancora sul tavolo» di Mara Monti

«Se ci saranno occasioni sul mercato le valuteremo. Mai dire mai, tuttavia al momento siamo concentrati sul consolidamento della nostra struttura dopo le acquisizioni della compagnia austriaca Laudamotion, di Malta Air e della polacca Buzz». Il neo ceo di Ryanair, Eddie Wilson, da settembre al vertice della low cost irlandese, prima compagnia europea per passeggeri, torna a parlare di Alitalia e delle ricadute sul traffico e sul turismo della nuova tassa ambientale ventilata dal governo Conte. Da 22 anni in Ryanair, il ceo che ha seguito la dura trattativa con i sindacati in Irlanda e in Europa, riferisce a Michael O’Leary chief executive della holding che punta ad avere una struttura «non dissimile» a quella di IAG (British Airways, Iberia, Vueling e Air Lingus).

Nell’ultimo mese tre compagnie aeree europee sono fallite, c’è stato il caso Thomas Cook a mettere nel panico passeggeri e dipendenti. Che cosa sta succedendo al trasporto aereo?

Ci troviamo in una fase di consolidamento del settore destinata a durare almeno altri 5 anni. Quindi assisteremo inevitabilmente a molti altri fallimenti. Alle condizioni attuali del mercato - eccessiva offerta, tariffe basse e costi del carburante in aumento - è difficile sopravvivere se non si è efficienti. Ovvero avere una struttura con bassi costi che possa compensare le fluttuazioni del mercato. Non basta riempire gli aerei se non si coprono i costi. Il caso Thomas Cook è diverso: il modello delle agenzie di viaggio locali è superato e il gruppo non è stato in grado di adeguarsi al mercato.

Anche il modello low cost sta cambiando: una consistente parte del fatturato oggi è rappresentato da ancillary revenue - bagagli, vendite a bordo - e le compagnie low cost oggi sembrano sempre più simili ai vettori mainstream.

Il modello low cost non è cambiato da vent’anni. Ryanair è la compagnia aerea con le tariffe e i costi più bassi in Europa. Siamo numeri uno in Europa con 157 milioni di passeggeri previsti quest’anno con l’obiettivo di raggiungere 200 milioni entro il 2024. Siamo presenti in 256 aeroporti e copriamo 2.100 rotte.