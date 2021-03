Ryanair punta sugli aeroporti lombardi: dopo Bergamo è il turno di Malpensa

4' di lettura

Non sarà un’estate facile per il trasporto aereo che ad un anno dallo scoppio della pandemia vede di fronte a sé ancora molte ombre. Tutto è appeso ai piani vaccinali dei governi europei e all’allentamento delle restrizioni ai voli al momento ancora numerose e con diversa modalità tra i paesi dell’Unione. Gli ultimi casi sono quelli dell’Olanda che ha introdotto la quarantena e della Germania con il test anti-Covid per chi arriva dall’estero.

Ripresa del traffico attesa a luglio

Nessuno si fa illusioni sui prossimi mesi, aprile e maggio...