Ryanair rilancia su Milano, obiettivo 14,5 milioni di passeggeri Al via nuove rotte, intesa possibile con Alitalia sul lungo raggio di Vincenzo Chierchia

Ryanair rilancia su Milano, per l'estate 2020 previste oltre 121 rotte, da Bergamo e Malpensa, tra cui varie novità: Agadir, Marsiglia e Tbilisi da Bergamo e un nuovo servizio estivo per Manchester da Malpensa. Obiettivo: 14,5 milioni di clienti all'annocon un aumento del traffico di Milano del 4,5%.

Resta il nodo Alitalia. «La nostra posizione è chiara da tempo - ha affermato Eddie Wilson, ceo di Ryanair - Alitalia è un marchio molto forte, strategico per il mercato, in particolare sul lungo raggio. Ed è ciò su cui dovrebbe focalizzarsi, anziché sui voli nazionali, in cui è difficile competere con tariffe basse come le nostre. Siamo sempre disponibili a una partnership nelle attività di feederaggio».

Anche Ryanair deve sciogliere alcuni nodi. «Abbiamo un surplus di 500 piloti, legato al ritardo nelle consegne dei Boeing 737 Max e al livello di dimissioni praticamente a zero» ha aggiunto Wilson. I velivoli sono stati interessati da due gravi incidenti: a marzo scorso in Etiopia, con 157 morti, e l'ottobre precedente in Indonesia, con 189 vittime (gli aerei erano rispettivamente di Ethiopian Airlines e Lion Air).

«Stiamo cercando di trattare il personale nel modo migliore - ha aggiunto Wilson - proponendo ferie non pagate o contratti part-time, perché è una situazione contingente, ma presto ne avremo nuovamente bisogno. Le uscite da noi sono minime, perché i piloti riconoscono i nostri standard di sicurezza e anche per una serie di fallimenti in varie compagnie, che non favoriscono il movimento. Gli esuberi - ha precisato Wilson - non riguardano nello specifico l'Italia». Quanto alla flotta, Ryanair ha ordinato 210 Max, di cui 135 confermati e 75 in opzione.