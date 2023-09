Ryanair taglia le rotte invernali per la Sardegna: risposta al decreto contro caro voli

Compagnie aeree contro l'Italia per il decreto caro-voli

L'impegno invernale

L’impegno invernale del vettore low cost in Sardegna prevederà per Cagliari un investimento totale di 200 milioni di

dollari con 2 aeromobili basati, invece di tre. In totale saranno 29 le rotte (tre in meno), oltre 200 voli settimanali e

circa 3,2 milioni di passeggeri (300mila in meno sulla pianificazione pre-decreto). «Purtroppo Ryanair non sarà in

grado di sbloccare il vero potenziale della Sardegna se il governo italiano continua a introdurre unilateralmente decreti

illogici e illegali - ha ribadito Mc Guinness - che servono solo a danneggiare la connettività insulare, in particolare nei mesi invernali non di punta, quando compagnie aeree efficienti come Ryanair in genere scontano fortemente le tariffe per stimolare la domanda».