Ryanair: utile trimestre in forte crescita a 663 milioni

Ryanair, compagnia aerea irlandese low cost, chiude il primo trimestre del suo esercizio con un utile netto in forte crescita a 663 milioni, trainato da un aumento del traffico, indica la compagnia, e da un calo dei costi.

Ryanair ha beneficiato in particolare di un buon andamento per le festività pasquali, e del confronto con lo stesso trimestre del 2022 che era stato il più «colpito dalla guerra in Ucraina», indica una nota del vettore irlandese