Sabato i Måneskin al Circo Massimo, ma è polemica per l’emergenza Covid: «Focolaio di contagi»

Il concerto dei Måneskin in programma sabato 9 luglio a Roma al Circo Massimo, sold out da mesi, con 70-80mila persone presenti previste, è al centro delle polemiche per il rischio Covid. Da una parte molti epidemiologi sottolineano il rischio contagio o quantomeno invitano tutti i presenti ad indossare la mascherina, dall’altra i fans sperano che non si arrivi a dover rimandare l’evento.

Nella serata di mercoledì l’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato è intervenuto per placare gli animi .«Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto». Da parte dei medici, che in questi giorni assistono a un peggioramento della situazione anche negli ospedali, arriva l’appello ad essere cauti e prudenti, a indossare la Ffp2 anche all’aperto in queste occasioni di assembramento e - da parte di alcuni - l’ipotesi di posticipare eventi del genere.

I fans: tutti fanno concerti, perché c’è allarme solo per i Måneskin?

Dall’altra parte i fan non ci stanno, anche consci del fatto che concerti altrettanto enormi - due su tutti quelli dei Jova Beach Party e di Vasco - si sono tenuti e si stanno tenendo regolarmente in altre zone d’Italia: «Il senso di chiedere ai #Maneskin di spostare il concerto quando altri mille artisti continuano a fare grandi concerti? Sarebbe stato più coerente rivolgersi a tutti gli artisti, non soltanto a loro» scrive più di un utente. «Il virus è un fan accanito di Damiano e va solo da lui?» fa eco un altro.

In effetti a partire nelle prossime ore suoneranno e canteranno in piazze e addirittura stadi, creando veri bagni di folla, il già citato Jovanotti ma anche Zucchero, gli Iron Maiden, Ultimo, Achille Lauro, i Guns and Roses. Questo solo per fare qualche nome, l’elenco non è per niente esaustivo.

Abrignani: è un banchetto per il virus

«Riunire assieme migliaia di spettatori che urlano, cantano e ballano uno accanto all’altro è come invitare il virus a un banchetto». Così sul concerto dei Måneskin, in programma sabato a Roma, l’immunologo dell’università Statale di Milano Sergio Abrignani, in un’intervista al Corriere delle Sera. «Sono occasioni ad altissimo rischio quelle come il Palio di Siena - osserva - dove tanti epidemiologi si aspettavano proprio in questi giorni un aumento significativo di contagi. Mi sembrerebbe però vano raccomandare l’uso della mascherina», riflette lo specialista: «Già la indossano in pochi sulla metropolitana, ambiente chiuso e ristretto, figuriamoci all’aperto in un clima di sano divertimento». Ma ad Abrignani i Måneskin piacciono? «Suonano il rock che assomiglia a quello dei miei tempi - risponde - Per questo non mi dispiacciono e portano la musica italiana nel mondo. Da sciovinista, sono contento».