Sabbia, acqua e vento, scopri i gadget più resistenti al mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mare, sole, lago, tuffi. Vita da spiaggia o a bordo piscina. La vacanza agostana può essere vissuta ovunque e nel kit da portare con sé per rendere la giornata più rilassante e divertente “ovviamente” non può mancare un apparecchio digitale. La scelta del gadget tecnologico da infilare in borsa o nello zaino risponde come sempre a gusti ed esigenze personali ma ci sono un paio di requisiti che andrebbero sempre osservati per indirizzare tale scelta. Il primo riguarda la capacità di resistere a elevate temperature, visto e considerato che tutti i device elettronici dotati di batteria tendono ad esaurire rapidamente la propria autonomia se esposti per troppo tempo a calure particolarmente sostenute. Il secondo è una dote fondamentale per un gadget vacanziero che si rispetti, e cioè il suo grado di impermeabilità all'acqua e alla polvere, pena il rischio di danneggiarne irrimediabilmente i componenti critici.

Nella lista dei prodotti “must have”, il powerbank (il carica batterie portatile) occupa spesso e volentieri i primi posti, a maggior ragione se si è consapevoli della limitata autonomia del proprio dispositivo e della difficoltà di reperire una presa di corrente sotto l'ombrellone. Le peculiarità di questi accessori è nota: sono compatti, occupano poco spazio e “tengono in vita” qualsiasi apparecchio elettronico. L'ideale sarebbe puntare su modelli con una buona capienza e in grado di garantire più di una ricarica (alcuni, per produrre energia, sono dotati anche di pannello solare).

Loading...

Altro “pezzo” a cui non rinunciare per un relax in salsa tech sono le casse wireless. In commercio ve ne sono per tutti i gusti, da quelle “low cost” da poche decine di euro ai modelli di ultima generazione che superano la barriera dei 200 euro. Chi pensa a questo gadget per la spiaggia è bene che consideri ingombri e peso, considerando il fatto che uno speaker da 20/30 watt (e quindi capace di una discreta potenza) può essere facilmente trasportato in uno zainetto e che non tutti gli altoparlanti con tecnologia Bluetooth sono pensati per un utilizzo outdoor a contatto con sabbia, terra o spruzzi d'acqua. Meglio quindi puntare a prodotti waterproof e sufficientemente robusti per resistere ad urti e scossoni, accettando nella maggior parte dei casi (se non si è disposti a spendere parecchio) una qualità audio non paragonabile a quella dei modelli tradizionali.

Chi è più attento alla privacy e soprattutto a non recare fastidio al prossimo, può considerare un altro gadget estivo che va per la maggiore, e cioè gli auricolari senza fili. Anche in questo caso la scelta è ampissima, compresi i modelli abbinati allo smartphone. La soluzione migliore? Quella che risponde a dimensioni compatte (astuccio di ricarica compreso), a una buona autonomia e alla presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore degno di questo nome per isolarsi completamente da tutto ciò che ci circonda.

Godersi l'estate e le vacanze non è comunque solo totale relax ma anche azione e attività fisica: ecco allora che nella gallery dei dispositivi da spiaggia entrano a pieno diritto anche le action cam. Le opzioni a disposizione sono anche in questo caso tantissime e diversificate in funzione delle prestazioni offerte e del prezzo di listino: per i patiti dei video girati in qualsiasi contesto i modelli più ambiti sono quelli che permettono di effettuare riprese anche sott'acqua. Le vacanze, si sa, portano con sé il piacere (e il tempo) di dedicarsi a una buona lettura, soprattutto se comodamente sdraiati a prendere la tintarella. Per chi non rinuncia al vecchio libro non c'è bisogno di consigli.