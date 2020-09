Sabbia rubata e un giro sulle dune con il Suv: l’estate dei «cafoni» (multati) in Sardegna Nonostante il calo di presenze sull’isola rispetto al 2019 anche quest’anno ci sono stati numerosi episodi di violazione di divieti e ordinanze. Il bilancio del Corpo forestale di vigilanza ambientale sardo di Davide Madeddu

(Ansa)

Nonostante il calo di presenze sull'isola rispetto al 2019 anche quest'anno ci sono stati numerosi episodi di violazione di divieti e ordinanze. Il bilancio del Corpo forestale di vigilanza ambientale sardo

L’estate dei “cafoni” viaggia a suon di multe. Anche quest'anno, nonostante il calo di presenze in Sardegna (rispetto al 2019) sono fioccate le sanzioni per chi, incurante di divieti e ordinanze si è comportato, soprattutto in spiaggia e al mare, “con troppa disinvoltura”. L’elenco è vario e spazia da chi con il fuoristrada è andato in spiaggia a chi ha acceso il falò, senza dimenticare poi la moda di portarsi a casa sabbia o sassi come souvenir. A presentare il conto a turisti ma anche locali è il Corpo forestale di vigilanza ambientale (che in Sardegna è regionalizzato e svolge anche compiti di polizia giudiziaria) impegnato, come rimarca Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell’Ambiente «nei controlli lungo i litorali per prevenire e sanzionare alcuni comportamenti illeciti tipici della stagione balneare, come i furti di sabbia, la pesca in zone protette ed il campeggio abusivo».



La sabbia come souvenir

Una delle sanzioni più diffuse è quella del furto di sabbia o sassi. L’ultimo caso scoperto dalla forestale riguarda un turista francese che nei bagagli aveva nascosto due chili di sabbia. Bloccato in aeroporto, identificato e sanzionato dovrà pagare mille euro di multa.

Con il Suv in spiaggia

La moda di andare in auto sulla sabbia, almeno a sentire la forestale, non sembra voler passare. L’ultima sanzione è di qualche settimana fa. Gli agenti del corpo forestale avevano scoperto un fuoristrada parcheggiato sulla cima di una duna, in un’area della costa sud orientale. Per il proprietario è scattata la sanzione di 400 euro. «Naturalmente l'importo - dice Antonio Casula, comandante regionale della Forestale - può salire a seconda dei casi, delle restrizioni e dei vincoli che interessano il sito violato e dei danni provocati».

Il falò sulla sabbia

Il falò sulla spiaggia in una notte d'estate che fa tanto scena da film può costare caro. La sanzione, e lo sanno bene due giovani multati recentemente, parte da 400 euro, perché «il fuoco in spiaggia è vietato dall’ordinanza antincendi e da quella sulla balneazione».

Pesca e cani in spiaggia

Si devono rispettare gli orari anche per la pesca, qualora l’area non sia protetta, e per portare a spasso i cani in spiaggia. «In caso contrario - conclude Casula - scattano le sanzioni». Lo sa bene il giovane sub che si è immerso per una battuta di pesca dilettantistica nell’area protetta. Ora dovrà pagare una sanzione di 200 euro.