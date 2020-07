Sace, 20 miliardi di risorse mobilitate nel semestre tra export e garanzia Italia La società presieduta da Rodolfo Errore e guidata da Pierfrancesco Latini chiude i primi sei mesi con 11 miliardi di volumi attivati a sostegno delle imprese che si muovono oltreconfine ai quali si aggiungono i 10 miliardi collegati al nuovo strumento messo in pista dal governo di Celestina Dominelli

2' di lettura

Grazie anche alla spinta impresa da garanzia Italia, il nuovo strumento messo in campo dal governo per sostenere le imprese nell’emergenza coronavirus e che ha nella Sace il suo principale pivot, la società presieduta da Rodolfo Errore e guidata da Pierfrancesco Latini manda in archivio i risultati dei primi sei mesi facendo segnare 20 miliardi di volumi mobilitati, di cui 11 miliardi messi in pista a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione (+37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), con più di 7.500 imprese servite di cui oltre il 90% appartengono al segmento mid cap e pmi.

I numeri di garanzia Italia

Accanto al tradizionale ruolo di sostegno delle imprese che si muovono oltreconfine, la Sace ha affiancato, come detto, a partire da aprile l’operatività della nuova garanzia Italia che, a fine giugno, ha già totalizzato 8 miliardi di volumi garantiti, ad oggi saliti a oltre 10 miliardi a fronte di oltre 260 garanzie emesse .Nel corso del primo semestre 2020, i volumi complessivamente mobilitati a sostegno delle imprese italiane ammontano dunque a circa 20 miliardi.

Errore: Sace come strumento di supporto del sistema Paese

«Ci troviamo di fronte a una crisi complessa, non sistemica ma “temporanea”, che ha comunque significativi impatti a livello globale, in particolare sul commercio internazionale, con catene produttive in difficoltà e una domanda interna che stenta a ripartire - ha commentato il presidente della Sace, Rodolfo Errore -. In questo contesto, Sace si posiziona come uno strumento a supporto del Sistema Paese, con un ruolo cruciale sia nella fase emergenziale sia nella ripresa».

Latini: le risorse mobilitate confermano il supporto delle imprese

«Le risorse che abbiamo mobilitato in questo semestre a supporto di export e internazionalizzazione e i volumi totalizzati dall'operatività Garanzia Italia sono un chiaro segnale che Sace, soprattutto in questo momento difficile, è al fianco delle imprese italiane - ha sottolineato l’ad di Sace, Pierfrancesco Latini -. Nel periodo di lockdown abbiamo intensificato i nostri sforzi, non solo a livello operativo, ma anche incrementando le iniziative di accompagnamento, specialmente quelle rivolte alle filiere produttive, particolarmente impattate da questa emergenza».

L’enorme indotto sostenuto dallo strumento previsto dal governo

Latini ha quindi ricordato la rapida messa a terra del nuovo strumento previsto dal governo. «Abbiamo attivato in tempi rapidi la nuova operatività di garanzia Italia, consentendo di dar seguito velocemente e online a tutte le richieste di garanzia sui finanziamenti bancari, anche di decine e centinaia di milioni di euro, i cui impatti si estendono ben oltre gli importanti volumi erogati. Dietro ogni operazione realizzata con garanzia Italia, infatti, non c'è mai la sola azienda beneficiaria, ma tutto l'indotto generato sul territorio, i lavoratori, i fornitori, le famiglie. Un impatto che si moltiplica attraverso le filiere sostenute con quest'operatività: dall'agri-food alla moda, dall'automotive ai servizi turistici a altri comparti cardine del tessuto imprenditoriale manifatturiero italiano».