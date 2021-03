Sace, cresce il rischio di credito a livello globale: le migliori opportunità per il made in Italy nel sud-est asiatico Il 2021 sarà l’anno della ripresa, ma il recupero per le economie avanzate non sarà tale da controbilanciare il forte rallentamento registrato durante l’anno della pandemia. L’ad Latini: «Nel 2020 la Sace ha mobilitato 47 miliardi di euro di risorse a favore delle imprese» di Celestina Dominelli

Pierfrancesco Latini: «Un sistema più competitivo e sostenibile è il nostro obiettivo»

La crisi pandemica ha innalzato alcune tensioni economico-sociali con il conseguente aumento del debito pubblico e privato, già a livelli critici in molte aree. Ma ora, dopo il forte rallentamento indotto dal Covid-19, si fanno strada aspettative di ripresa per il 2021 e per il biennio successivo, anche se a tassi meno sostenuti che in passato. In sostanza, il rimbalzo che pur interesserà le economie avanzate non sarà tale da recuperare la contrazione del 2020. È questo il messaggio contenuto nella Mappa Rischi 2021 “Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e della ripresa sostenibile per l’export italiano” di Sace che è stata presentata martedì 2 marzo dai vertici della società, il presidente Rodolfo Errore e l’ad Pierfrancesco Latini, e che ha esaminato 194 Paesi con un set aggiornato di indicatori che valutano, insieme ai tradizionali fattori di rischio di credito e rischio politico anche aspetti collegati alla sostenibilità come il cambiamento climatico, il benessere sociale e la transizione energetica, definiti in collaborazione con la Fondazione Enel

Che ripresa sarà?

Secondo la fotografia scattata da Sace e illustrata da Alessandro Terzulli, chief economist del gruppo assicurativo-finanziario, il 2021 sarà un anno di ripresa a “V” in cui l'economia risalirà dopo la profonda recessione registrata nel 2020 nonostante l'innalzamento di tutti i profili di rischio a livello globale. Il recupero, come detto, avverrà a tassi meno sostenuti di quanto accaduto in passato. E, se la ripresa sarà lenta per le economie avanzate, nei paesi emergenti, per contro, si registrerà una dinamica più pronunciata grazie sia a una maggiore efficienza nel contenere la crisi sanitaria in importanti economie come quelle del Sud-est asiatico, ad esempio Corea del Sud e Vietnam, sia al forte traino della Cina.

Latini: da Sace 47 miliardi di risorse mobilitate nel 2020 per le imprese

«Il 2020 è stato un anno che ha portato con sé uno shock straordinario, ma che ha avuto anche l’effetto di portare l’attenzione sulla necessità di investimenti ad ampio respiro, cruciali per un vero rilancio del Paese», ha spiegato l’amministratore delegato della Sace, Pierfrancesco Latini che ha indicato nella «resilienza, innovazione e sostenibilità» i «terreni su cui si giocherà la sfida della ripresa per l’Italia» e ha poi ricordato lo sforzo messo in pista finora dalla Sace: «In questo anno complesso siamo stati chiamati a svolgere un'attività straordinaria, nella fase dell'emergenza sanitaria, che non ci ha comunque distolto dal nostro ruolo tradizionale a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione. In quest'ambito abbiamo mobilitato risorse per circa 25 miliardi di euro nel 2020 ai quali si aggiungono i 22 miliardi circa di finanziamenti garantiti ad oggi attraverso lo strumento di Garanzia Italia. Abbiamo raggiunto, così, il risultato, direi eccezionale, di oltre 47 miliardi di euro mobilitati a supporto delle imprese».

Errore: attesa crescita globale nel secondo semestre del 2021

«Il 2021 si prospetta come un anno di transizione, di uscita dalla crisi, una crisi molto diversa dalla precedente, non finanziaria ma sanitaria e le imprese sono state costrette per decreto a fermare la produzione ed è un’anomalia», ha evidenziato il presidente della Sace, Rodolfo Errore che, guardando poi ai dati del terzo trimestre, ha parlato «di rimbalzo importante, segno di vitalità dei mercati. Tale segnale indica che la ripresa è possibile. Nel secondo semestre del 2021 ci si aspetta una crescita globale che potrebbe diventare abbastanza robusta».

Rischio di credito in peggioramento

Ma quali sono le indicazioni principali che arrivano dalla nuova Mappa Rischi? La mappa dipinge un quadro dei rischi dai colori più accesi, con un incremento generalizzato di tutti i profili di rischio. L’aumento più pronunciato riguarda i rischi di credito, a causa degli impatti economici della pandemia, ferma restando una forte attenzione alle tensioni politico-sociali e alla sostenibilità riflesse dagli altri indicatori. Dei 194 paesi analizzati, in 22 diminuisce il livello di rischio, con l'Europa emergente e Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) che hanno tenuto mentre in Asia è il Vietnam a distinguersi in chiave positiva. A seguire, sono 52 i paesi stabili e 120 quelli in peggioramento: questi ultimi riguardano buona parte dei paesi dell'Africa Subsahariana e di quelli dell'area nord africana e mediorientale, in particolare è lo Zambia riportare il maggior incremento dello score del rischio. Il peggioramento dei rischi si presenta piuttosto generalizzato anche in America Latina. In Asia, invece, tengono la Cina, la Corea del Sud e Taiwan. Si segnala poi il Vietnam, unica economia dell'area con un miglioramento del rischio di credito.