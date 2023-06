Sace: l’export italiano supera i 660 miliardi nel 2023. Il traino di sostenibilità e digitalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'export si conferma solido motore di sviluppo dell'economia italiana. Dopo la performance sostenuta registrata lo scorso anno (+20%), attribuibile principalmente alla componente prezzi, le esportazioni di beni nel 2023 cresceranno del 6,8%, superando i 660 miliardi di euro. L'anno prossimo il ritmo rimarrà sostenuto al +4,6% per poi assestarsi al +3,8% medio annuo nel biennio successivo. È questo il messaggio che emerge dal Rapporto Export 2023 di Sace “Il futuro è adesso. Insieme”, presentato giovedì 22 giugno a Milano, in cui si evidenzia anche il forte impulso all'innovazione rappresentato dagli investimenti green e in nuove tecnologie.

Ricci: sostenibilità e digitale acceleratori delle esportazioni

«Rivoluzione tecnologica e transizione sostenibile sono le sfide che tutti noi, insieme, siamo chiamati ad affrontare oggi per disegnare il mondo di domani - ha commentato l’amministratrice delegata Alessandra Ricci -. Le imprese che investono in sostenibilità e in digitalizzazione sono anche quelle che esportano, di più e meglio. Il nostro Rapporto Export 2023 evidenzia proprio questa connessione e accompagnare le imprese in questi processi è la missione che noi del gruppo Sace abbiamo fatto nostra, per contribuire al benessere duraturo della collettività. L'invito che voglio rivolgere ai nostri partner, le circa 40mila imprese che supportiamo ogni giorno, è di investire in questo percorso, contando sempre sui nostri strumenti informativi, formativi e assicurativo-finanziari e sul nostro network di relazioni, per rafforzare la capacità di gestire i rischi, cogliere le opportunità e trarre profitto dai cambiamenti in atto».

Terzulli: performance robusta per l’export italiano

«In un contesto sicuramente non semplice, la performance dell'export italiano, pur in fisiologico rallentamento, quest'anno e il prossimo si conferma robusta. Il nostro Rapporto Export rappresenta una bussola di riferimento per le imprese che vogliono crescere all'estero, anche in nuove geografie e con uno sguardo sempre attento a intercettare i segnali del mercato», ha spiegato Alessandro Terzulli, chief economist di Sace.

Il balzo del 6,8% rispetto al 2022

Nel dettaglio, nel 2023 le vendite italiane di beni oltreconfine supereranno in valore i 660 miliardi di euro grazie a una crescita attesa del 6,8%, dinamica sostenuta seppure fisiologicamente inferiore a quella dei due anni precedenti, per proseguire a un ritmo del +4,6% nel 2024 e del 3,8% medio annuo nel biennio successivo. Quest'anno è previsto un ritorno del contributo dei volumi alla crescita (+1,3%) - ancora relativamente contenuto, anche per via della debolezza del commercio internazionale - che si intensificherà progressivamente nel triennio successivo.

La spinta del turismo

Il Rapporto segnala poi la buona performance dell'export di servizi, che, dopo aver superato nel 2022 i valori pre-pandemia, manterrà una crescita robusta anche quest'anno (+7%), per poi tornare su tassi in linea alla media storica superando, al termine del periodo di previsione, i 140 miliardi di euro. La maggiore spinta continuerà a provenire dal comparto del turismo.