Sace per l’Italia, una garanzia per la ripartenza Focus de Il Sole 24 Ore con Sace, in diretta giovedì 28, sulle nuove iniziative sviluppate con il Decreto Liquidità per sostenere il tessuto imprenditoriale nazionale

L'emergenza Covid-19 sta portando a un ripensamento globale delle attività economiche e d'impresa. Tra gestione dell'emergenza e sfida della ripartenza, quali gli scenari per le imprese italiane? Quali strumenti hanno a disposizione per reperire finanziamenti?

Su queste tematiche ruota il nuovo webinar di SACE, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, dal titolo “SACE Per l'Italia. Una garanzia per la ripartenza”. Obbiettivo è approfondire Garanzia Italia e le nuove iniziative sviluppate con il Decreto Liquidità per sostenere il tessuto imprenditoriale nazionale.

L'appuntamento digitale è per giovedì 28 maggio a partire dalle ore 11:00 fino a fine mattinata.

Sarà l'occasione per approfondire con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il Presidente di SACE Rodolfo Errore nonché con il Direttore Generale dell'ABI Giovanni Sabatini, le potenzialità del Decreto Liquidità, tutte le iniziative in corso e le soluzioni a disposizione delle aziende per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Tutto questo sullo sfondo di un'analisi macroeconomica realizzata da Alessandra Terzulli, Chief Economist di SACE, che illustrerà lo scenario attuale e futuro nel quale le aziende italiane si trovano e troveranno a fare business.

L'appuntamento entrerà nel vivo con la tavola rotonda, moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Celestina Dominelli, e farà il punto sull'andamento dell'operatività di Garanzia Italia e sulle prime esperienze ed evidenze delle misure varate . Durante la tavola rotonda, grazie a una piattaforma interattiva, sarà possibile approfondire tutti questi aspetti con i relatori della tavola: Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE, Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale di ABI.