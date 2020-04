Sace: dai requisiti d’accesso ai costi, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prestito garantito Con la messa a punto del manuale operativo e della piattaforma dedicata per le banche, lo strumento previsto dal decreto liquidità è pronto a partire di Celestina Dominelli

Dl imprese, ecco i 4 passi per ottenere il credito

Con l’accordo tra Sace e Abi (l’Associazione bancaria italiana) sul disciplinare che regola condizioni e termini della nuova “Garanzia Italia”, il nuovo prestito garantito dalla società di Cdp è pronto a partire. Con la messa a punto del manuale operativo e della piattaforma web, gli istituti di credito possono cominciare a caricare sul portale dedicato le richieste avanzate dalle imprese per accedere al nuovo strumento previsto dal decreto liquidità approvato dal Governo nelle scorse settimane per offrire un sostegno al tessuto economico colpito dall’ emergenza coronavirus . Ecco tutto quello che c’è da sapere per richiedere il finanziamento accompagnato dalla copertura pubblica.

1- Che tipo di impresa può ottenere il prestito garantito dalla Sace?

Il nuovo prestito garantito dalla Sace può essere attivato da qualsiasi impresa, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, purché abbia sede in Italia, non si sia trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma sia stata danneggiata dall’ epidemia da Covid-19 e abbia già utilizzato fino a completa capienza il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono ammessi a garanzia i prestiti, richiesti fino al 31 dicembre 2020 ed erogati dal 9 aprile, che siano destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

2 - A quanto può ammontare il finanziamento garantito?

Il finanziamento garantito non potrà superare come importo il tetto più alto tra il 25% del fatturato in Italia del 2019 (come risulta da bilancio o dichiarazione fiscale) o il doppio della spesa salariale per il 2019 (come emerge dai dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio). Potranno essere richiesti più finanziamenti dalla stessa impresa ma il cumulo non potrà comunque superare le soglie appena citate. Il finanziamento sostenuto dalla copertura pubblica non può avere durata superiore ai 6 anni con la previsione di un preammortamento a 12, 18 o 24 mesi. Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi.

3 - Qual è il limite massimo della nuova garanzia pubblica?

Il prestito erogato dalla banca o dal soggetto abilitato a erogare il credito beneficia di una garanzia pubblica variabile a seconda delle dimensioni dell’azienda: al 90% per imprese con meno di 5mila dipendenti e un fatturato dino a 1,5 miliardi di euro; 80% per quelle con un fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti; 70%, infine, per le aziende con un fatturato superiore ai 5 miliardi.

4 - È previsto un iter semplificato per le imprese più piccole?

Il decreto prevede una doppia procedura. Per le imprese con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con meno di 5mila dipendenti e comunque per tutti i finanziamenti inferiori ai 375 milioni di euro è possibile beneficiare di un iter semplificato con la Sace che s’impegna a emettere la garanzia entro 48 ore dalla richiesta della banca. Se, invece, l'impresa ricade sopra quella soglia, scatterà una procedura ordinaria che prevede l'ok al prestito garantito attraverso un decreto del ministero dell'Economia, sentito lo Sviluppo economico, su proposta della Sace che effettuerà una sua istruttoria.