Sace, al via il portale per le aziende impegnate in Expo Dubai 2020

di Celestina Dominelli

Pierfrancesco Latini: «Un sistema più competitivo e sostenibile è il nostro obiettivo»

Le aziende italiane impegnate nei lavori di progettazione, costruzione e allestimento del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai hanno da oggi un’arma in più.

È on line il portale sacesimest.it/expo2020, una nuova interfaccia digitale per accedere alle soluzioni assicurativo-finanziarie e ai servizi di advisory di Sace, che rafforza la collaborazione siglata nel 2018 tra il gruppo guidato da Pierfrancesco Latini e il commissario generale di Sezione Expo 2020, a supporto sia delle aziende partecipanti all'esposizione sia di quelle che vogliono muoversi oltreconfine cogliendo l'opportunità dell'appuntamento in programma negli Emirati Arabi Uniti.

Un mercato ad alto potenziale

L'Expo, che andrà in scena a Dubai dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, sarà una vetrina non solo per gli emiratini ma anche per il made in Italy, una rampa d'accesso a mercati ad alto potenziale come quelli dell'Asia, del Medio Oriente e Nord Africa rappresentano insieme complessivamente il 35% del totale degli impegni in essere dalla Sace.La pagina web è accessibile dal sito www.italyexpo2020.it e vuole essere un punto di ascolto e di accompagnamento, agevole e semplice, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle imprese, sia delle grandi che delle più piccole.

Corsia dedicata per le aziende che partecipano a Expo 2020

Accedendo al portale, le aziende che parteciperanno a Expo 2020 Dubai avranno una “corsia dedicata” e condizioni “riservate” per accedere a prodotti e servizi messi a disposizione da Sace per l'internazionalizzazione e l'export: agevolazioni per l'accesso al credito e ai mercati dei capitali, coperture assicurative sui crediti commerciali, protezione degli investimenti all'estero, servizi di factoring, informazioni commerciali e recupero crediti.

In programma anche webinar e altre iniziative

Attraverso una sinergia di competenze integrate e servizi assicurativi e finanziari, grazie all'ufficio di Dubai come punto di riferimento per le aziende che operano in Medio Oriente e Nord Africa, Sace offre inoltre alle imprese italiane interessate l'accesso veloce a un modello unico nel panorama italiano, votato allo sviluppo economico del Paese e alla realizzazione dei loro progetti di internazionalizzazione. Inoltre, nell'ottica di massimizzare l'impegno verso il tessuto imprenditoriale, la collaborazione prevede anche l'organizzazione di webinar e altre iniziative rivolte ad aziende partner.