Saes Getters integra Cinel e rafforza l’offerta nella ricerca medica Acquisizione da 19 milioni - Nel 2020 Ebitda margin sopra il 15%, ma il cambio con il dollaro continua a pesare anche nel 2021 - Azioni risparmio, discussione aperta di Matteo Meneghello

Con una spesa di 19 milioni, Saes Getters si prepara a rilevare l’intero capitale di Strumenti Scientifici Cinel, società detenuta interamente dalla famiglia Bongiovanni. Cinel, con sede in provincia di Padova, dai primi anni Settanta è un player nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle. Per Saes, che si prepara a presentare i conti 2020 nelle prossime settimane - la previsione è un Ebitda margin comunque al di sopra il 15% nonostante...