Safilo compra gli occhiali dei surfer e la Borsa cavalca l'onda

2' di lettura

Denaro su Safilo Group in Borsa dopo l'accordo per raggiungere il controllo dell'azienda americana Blenders Eyewear. Le quotazioni salgono a sfiorare gli 1,5 euro aggiornando i massimi da settembre 2018.

Brand californiano fondata da un imprenditore 30enne

Questa mattina il gruppo veneto ha annunciato l'intesa per rilevare il 70% dell'azienda fondata sette anni fa dal trentenne imprenditore Casey Fisher e caratterizzata da una forte vocazione al commercio digitale visto che la quasi totalità dei ricavi (il 95%) arriva dalla piattaforma e-commerce per la vendita degli occhiali in stile californiano. Blenders prevede di realizzare un fatturato 2019 di 42 milioni di dollari nel 2019, interamente negli Usa, con una crescita del 40% rispetto all'esercizio precedente. Nei primi nove mesi del 2019, Safilo ha riportato un giro d'affari di 249 milioni di euro in Nord America, circa un terzo dei suoi ricavi totali.

L'azienda di San Diego valutata 90 milioni di dollari

Nell'operazione di acquisto, Blenders è stata valutata complessivamente 90 milioni di dollari: oltre al passaggio del 70%, l'accordo prevede che a partire dal 2023 sia Safilo sia il fondatore e ceo Fisher abbiano a disposizione delle opzioni di vendita e acquisto (put/call) sulle rispettive quote e questo potrebbe permettere all'azienda veneta di rafforzare ulteriore la propria presenza nel capitale nel medio termine.

Analisti positivi, ma resta il nodo sull'Italia

Secondo gli analisti di Equita Sim, il prezzo concordato per l'operazione è considerato "elevato", in quanto la valutazione dell'azienda di San Diego è di oltre il doppio i ricavi 2019: «Si tratta di un`iniziativa di crescita interessante, ma a nostro avviso il tema principale per il gruppo, anche in vista del piano industriale, rimane la gestione della ristrutturazione della capacità manifatturiera italiana per effetto dell`uscita dal portafoglio marchi delle licenze del gruppo LVMH»

(Il Sole 24 Ore Radiocor)