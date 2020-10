Safilo conferma la strategia di crescita con digitale e acquisizioni Il terzo trimestre migliore delle attese spinge il titolo in Borsa a guadagnare oltre il 20%. Il ceo resta comunque cauto sulle stime per il 2020. di Monica D'Ascenzo

La prudenza delle stime post lock down è stata superata dai numeri del terzo trimestre dell’anno per Safilo. Il gruppo italiano dell’occhialeria, guidato dall'amministratore delegato, Angelo Trocchia, ha annunciato che sulla base del rimbalzo del business registrato nel mese di luglio, della performance di agosto e dei dati preliminari del mese di settembre, si attende che le vendite nette totali (incluse le acquisizioni) del terzo trimestre 2020 risultino in crescita mid-single digit a cambi costanti...