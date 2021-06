Safilo crolla in Borsa, l'aumento di capitale sorprende il mercato

2' di lettura

Seduta di sofferenza per le azioni Safilo che, dopo non essere riuscite a fare prezzo in avvio di giornata, hanno preso con decisione la via del ribasso. A far scattare le vendite l'annuncio del lancio di un aumento di capitale da 135 milioni di euro «finalizzato a rimborsare un prestito soci da 90 milioni e a cogliere eventuali opportunità di crescita». L`aumento sarà deliberato dall`assemblea il 30 luglio e sarà eseguito entro la seconda metà del 2021.

Multibrands, che fa capo a Hal Holdings ed è socio di riferimento con il 49,8%, si è impegnata a sottoscrivere sia le azioni di nuova emissione (sottostanti ai diritti di opzione relativi alla sua attuale partecipazione) che quelle eventualmente residuate ad esito dell'offerta in opzione e della successiva offerta in Borsa. Secondo gli analisti di Equita Sim il mercato si attendeva un rifinanziamento del prestito soci e non un aumento senza dimenticare che il nuovo intervento di Hal fa cadere le ipotesi speculative circolate in passato sul titolo che chiamavano in causa EssilorLuxottica. Inoltre, secondo gli analisti, l`acquisizione da parte di EssilorLuxottica di GrandVision crea un

ulteriore rischio da gestire.

Il gruppo Safilo, ricordano comunque gli analisti, ha anticipato un trend dei ricavi in crescita a cambi costanti nel secondo trimestre dell'anno, in accelerazione rispetto al 6% circa dei primi tre mesi. Tenendo conto di impatti del cambio simili al primo trimestre, «questa indicazione dovrebbe tradursi in ricavi superiori a 250 mln, poco sopra il primo trimestre», dicono da Equita. Con l'aumento di capitale, aggiungono, «strategicamente il gruppo si rafforza patrimonialmente e può proseguire con maggiore flessibilità il piano di crescita anche per acquisizioni, riduce in modo significativo gli oneri finanziari (oltre 8 mln di risparmi pre-tasse annui dal 2022) e incassa il forte impegno dall`azionista di riferimento Hal».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)