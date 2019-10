Safilo, risveglio in Borsa grazie alle sirene francesi

2' di lettura

Sono i rumors di un interesse del gruppo francese del lusso Kering a risvegliare in Borsa le azioni Safilo Group fin qui protagoniste di un settembre in discesa dopo il balzo di fine agosto innescato dal rinnovo della licenza con Hugo Boss. Le quotazioni sfiora la soglia di 1 euro, toccata per l'ultima volta il 20 settembre. I volumi sono pari all'1,5% del capitale. Secondo quanto riportato dalla stampa finanziaria, proprio il rinnovo della licenza con Hugo Boss unita al miglioramento dei conti, con il ritorno all'utile delle attività in continuità - rettificato escludendo la svalutazione dell'avviamento, oneri di ristrutturazione non ricorrenti e la svalutazione delle attività per imposte anticipate - sono alla base dei ragionamenti in corso tra potenziali acquirenti sul dossier del gruppo veneto dell'occhialeria: tra questi ci sarebbe anche un gigante come Kering forte della conoscenza dell'azienda target da parte dell'ex amministratore delegato Sergio Vedovotto, da sei anni numero uno della divisione occhialeria di Kering.

Per Websim, ha senso industriale. Equita: più facile rinnovo su Gucci

«Da un punto di vista industriale, l'accordo potrebbe avere senso dato che Kering ha deciso di investire sul business degli occhiali ma stando alle ultime dichiarazioni rilasciate l'anno scorso non avrebbe ancora sviluppato una produzione interna» osserva Websim. «Pensiamo che il potenziale interesse di Kering sia legato principalmente ad un tema di capacità produttiva, in vista anche della scadenza a dicembre 2020 dell`accordo di fornitura con Safilo per la produzione delle collezioni Gucci (brand del gruppo francese, ndr) - scrive Equita Sim - Tuttavia ci sembrerebbe più razionale un semplice rinnovo dell`accordo piuttosto che un`acquisizione dell`intera Safilo, considerato il fatto che Kering Eyewear ha già una propria struttura distributiva e che circa 1/3 del fatturato di Safilo deriva da marchi di proprietà (Polaroid, Carrera, Smith), probabilmente non attraenti per Kering».

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)