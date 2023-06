Safilo, sito di Longarone verso la vendita a Thélios

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Che le trattative fossero avviate si sapeva da mesi, ma l’ufficialità non era mai arrivata. Ora c’è: con due stringati comunicati, diffusi quasi contemporaneamente, Safilo, storica azienda veneta dell’occhialeria (fu fondata nel 1934), sta trattando la vendita dello stabilimento di Longarone (Belluno) con i francesi di Thélios, società di proprietà di Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo.

Era il 26 gennaio – giorno di presentazione dei risultati 2022, con ricavi in crescita dell’11,1% a 1,07 miliardi – quando Safilo, ancora oggi tra i leader del settore dopo Essilux e insieme a Marcolin, De Rigo e Kering Eyewear, aveva fatto sapere di «cercare soluzioni alternative» per Longarone. Nessuno dei quattro competitor ha però dimostrato interesse e in particolare non l’ha fatto Kering Eyewear, “gemello diverso” di Thélios. La società appartiene ai francesi di Kering, secondo gruppo del lusso al mondo dopo Lvmh, ma ha un modello di business differente: entrambe le società sono nate per internalizzare il business degli occhiali, strategico per l’immagine di un brand e con un’alta marginalità. Tra i motivi della crisi degli anni passati di Safilo c’è proprio la perdita di licenze come Celine e Dior (andate a Thélios) e di Gucci, brand di punta del gruppo Kering. A differenza di Thélios, nata come joint venture con Marcolin, ma dal 2021 al 100% di Lvmh, Kering eyewear – che infatti ha sede a Padova, non nel distretto bellunese – non ha fabbriche proprie, bensì lavora con una rete di produttori della filiera locale. Non solo: se Thélios è “votata” ai brand di Lvmh, Kering Eyewear ha accordi anche con Richemont e ha fatto acquisizioni di altri marchi di occhiali di lusso, come Lindberg.

Loading...

La crescita di Thélios è stata esponenziale ed è di pochi giorni fa l’annuncio della licenza di Bulgari (prima in portafoglio a Essilux): la capacità produttiva di Safilo può quindi servire, ma il nodo sul quale le trattative degli scorsi mesi si erano arenate è l’occupazione. Thélios ha aperto proprio a Longarone nel 2018 una fabbrica modello da oltre 20mila metri quadrati, mentre la storia dello stabilimento Safilo (dove a regime lavoravano circa 500 persone) è anche la sua debolezza: il personale che resterà dopo gli inevitabili tagli andrà formato e dovranno essere fatti importanti investimenti per ammodernare impianti e logistica. La regione Veneto ha assicurato il suo impegno fin dall’annuncio di Safilo di gennaio, ma i dettagli su eventuali ammortizzatori sociali e incentivi devono ancora essere definiti.

Nel primo trimestre il fatturato Safilo è cresciuto del 3,2% a 287,2 milioni e il portafoglio si sta ridefinendo: è di qualche giorno fa il mancato rinnovo della licenza con il marchio di lusso Jimmy Choo, mentre ieri è stata rinnovata in anticipo quella con Tommy Hilfiger, brand dal posizionamento molto diverso. Lvmh – che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 17% a 21 miliardi – non rende noti ufficialmente i dati di Thélios, ma gli analisti stimano che l’azienda, che solo a Longarone dà già lavoro a 900 persone (su un totale di 1.350 nel mondo) e produce oltre 10mila pezzi al giorno, cresca a una velocità doppia rispetto al settore (+24% nel 2022 stando ai dati Anfao).