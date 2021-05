Safilo torna a correre con gli Usa e con il nuovo portafoglio

3' di lettura

Il nuovo portafoglio e la nuova struttura di costi iniziano a produrre i primi frutti nel conto economico di Safilo, che nel primo trimestre riesce a ottenere risultati in progressione non solo sull’anno scorso, ma anche sul 2019. In tre mesi il gruppo dell’occhialeria è riuscito a generare 251,4 milioni di vendite nettte, il 20% in più rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (sul quale iniziava a gravare il peso della pandemia), ma soprattutto del 6% rispetto alla prima frazione del ...