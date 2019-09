Saga Brexit, cosa succede dopo la doppia batosta di Johnson

Nella giornata di ieri, infatti, la Camera dei Comuni si concentra sulla Proposta Benn, bruciando le tappe. Normalmente il procedimento legislativo britannico è piuttosto articolato e può richiedere molto tempo. Tuttavia, proprio grazie all'affermazione della procedura legislativa d’urgenza, i Comuni esauriscono in poche ore tutti i passaggi necessari. Entro le 19 si arriva all’ultimo voto e la legge viene approvata con 327 favorevoli e 299 contrari, con 21 deputati Conservatori (i cosiddetti Tory Rebels) che votano a favore e vengono prontamente espulsi dal gruppo e dal partito.



Johnson come ha reagito?

Seconda sconfitta per il Governo, che però non era rimasto con le mani in mano nel corso della giornata. Fin dalla mattina aveva provato a prendere una contromisura: presentare una mozione per sciogliere immediatamente il Parlamento e chiamare il Paese alle elezioni anticipate il 15 ottobre. In questo modo Johnson sperava di tirare la palla in tribuna, cioè impedire al Parlamento di legiferare fin da subito, senza attendere l’entrata in vigore della sua Prorogation e, nel frattempo, continuare a negoziare con la Ue.

Ed effettivamente ieri sera, dopo il voto sulla legge Benn, la Camera dei Comuni ha discusso per circa due ore sulla mozione del Primo Ministro, ma ancora una volta la discussione si è chiusa con un voto sfavorevole al Governo. Peraltro, un esito facilmente prevedibile visto che la mozione per essere approvata richiedeva la maggioranza dei due terzi, lontanissima per un governo che da ieri, a causa delle divisioni interne ai Conservatori, non gode nemmeno di quella semplice. Ennesima sconfitta per il Primo Ministro, al termine di una giornata da dimenticare.



Ora che prospettive si aprono?

Da oggi la legge Benn passa all’esame della Camera dei Lord, dove si annuncia una battaglia non da poco. Infatti, i Conservatori fedeli agli indirizzi del Governo hanno presentato più di 100 emendamenti ma durante la notte i Lord hanno già stabilito di terminare entro domani alle 17 la parte del procedimento legislativo spettante a questa Camera. Una decisione contro ogni tentazione di praticare il cosiddetto filibustering, cioè una forma estrema di ostruzionismo parlamentare per dilatare i tempi delle discussioni e far saltare l’intera operazione.

Dunque, se emendata dai Lord la proposta di legge tornerà domani pomeriggio ai Comuni che, è facile immaginare, completeranno celermente il loro lavoro e la porteranno alla firma della Regina entro lunedì, cioè in tempo utile prima della sospensione decretata dalla Prorogation. Se invece i Lord non approveranno emendamenti al testo dei Comuni, i tempi potranno essere perfino più rapidi.