Sagitta Sgr e Red lanciano lo smart district Milano4You a Segrate

Era uno dei progetti rimasti incagliati nella crisi immobiliare di oltre 10 anni fa. Npl, ricorsi al Tar e permessi di costruzioni, infine, bloccati dal Comune di Segrate. Lo scorso dicembre il progetto Milano4You – come spiegano gli investitori «primo Smart District integrale in Italia» – riparte, su nuove fondamenta, proprio da Segrate, alle porte di Milano e una variante della convenzione urbanistica che era stata già sottoscritta nel marzo 2019 consente di spingere sull’acceleratore della sostenibilità energetica e della riduzione dei costi.

Il progetto

Il progetto Milano4You è gestito da Sagitta Sgr, in qualità di gestore del fondo immobiliare proprietario dell’area e Red (Real Estate Direction) partner e project manager che ha concepito il progetto e coinvolto attorno al progetto un team pluridisciplinare di professionisti e di importanti partner industriali italiani e internazionali. Lo sviluppo del progetto è reso possibile dall’intervento finanziario del gruppo Arrow Global (investitore europeo, quotato al London Stock Exchange) che ad oggi ha investito nel progetto oltre 40 milioni di euro. Al momento si sta dando seguito all’attività di progettazione propedeutica al successivo avvio delle opere di costruzione.

Milano4You punta a diventare il «primo Smart District integrale» in Italia. La superficie complessiva su cui sorgerà il progetto è di oltre 300mila mq, a Segrate, un’area posta esattamente a 10km dal Duomo di Milano e che scommette sui progetti di trasporti urbani in fase di realizzazione (la Metro 4 che collegherà in 15 minuti Linate a Milano centro e che verrà prolungata a Segrate), e che ospiterà circa 90mila mq di superficie edificata con un ampio parco di 80mila mq di proprietà, nonché inserita in ulteriori 3 milioni di mq. dell’adiacente Parco delle Cascine. Sono previsti circa 800 appartamenti (su un’area di circa 55mila mq), in palazzine di 4-5 piani al massimo, dai trilocali in sù, pensati per le famiglie e le esigenze di “stanza in più”, smartworking, Dad, terrazzo e spazi aperti che sono emersi con la pandemia e sono diventati prioritari nell’attuale domanda immobiliare. Le residenze prevederanno anche spazi per il coworking, Circa 7mila mq saranno dedicati al senior housing (anche grazie allo sviluppo di un servizio di telemedicina in partnership con l’Ospedale San Raffallele). E poi centro commerciale e sportivo.

L’infrastruttura digitale ed energetica

Dopo il lancio da parte di Sagitta di fondi infrastrutturali nell’energia rinnovabile, il progetto Milano4You conferma la volontà di applicare i criteri di investimento Esg anche al settore immobiliare. «Il “cuore” non sarà semplicemente la casa come mq costruiti – ha spiegato Claudio Nardone, amministratore delegato di Sagitta Sgr – ma sarà un “anello digitale” sottostante le costruzioni e che sarà l’infrastruttura che consentirà una connettività di alto livello capace di gestire i servizi sia dei residenti che commerciali, quelli di community sharing e di mobilità. Ma anche la gestione dell’approvigionamento e della distribuzione energetica. L’infrastruttura digitale consentirà di gestire il quartiere come un condominio per la manutenzione predittiva». Ma l’ambizione è quella della produzione energetica. «L’infrastruttura energetica ci consentirà di produrre energia in eccesso. Ma quello che vogliamo fare è soprattutto sviluppare, con un grande partner internazionale, un sistema per la produzione di idrogeno da energia fotovoltaica e alimentare una rete di car sharing. L’utilizzo dell’idrogeno consentirà anche di “trattare” i rifiuti catalogati come “umido” per la produzione di biometano».

«Milano4You – ha dichiarato Angelo Turi, fondatore di Red – è pensato per essere un modello replicabile e riconfigurabile in diverse scale e luoghi e a dimostrare che l’innovazione tecnologica può essere non invasiva e concretamente tradursi in un minor costo della vita e in una migliore qualità della vita e a creare un quartiere “data driven” dove i dati diventano l’elemento dinamico per attribuire valore e generare servizi sempre più innovativi».

Al momento si sta ultimando la fase progettuale e si sta lavorando per il project financing. L’avvio del cantiere è previsto per il 2022.

Sagitta Sgr è la società di gestione del risparmio del gruppo Arrow Global nata a metà 2019 con l'obiettivo di fornire soluzioni di investimento in asset alternativi e illiquidi nonché nel settore dei distressed asset, sia nel settore immobiliare, in quello mobiliare e nei crediti. Ad oggi Sagitta gestisce circa 500 milioni di euro di asset under management. A livello consolidato, il gruppo gestisce fondi discrezionali per oltre 4.2 miliardi di euro e si pone tra i maggiori operatori europei nel settore del credit & asset management. Il Gruppo, quotato al London Stock Exchange, conta oltre 2.400 dipendenti in Europa e circa 410 in Italia.