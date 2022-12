Sagittario - Balcani e Litorale Domizio per una vacanza lontano dalla folla

La propensione ad esplorare il diverso, il carattere espansivo e ottimista: questi i tratti fondamentali del segno del Sagittario, interessati per natura a rotte poco battute. Un viaggio alla scoperta dei Balcani può essere la soluzione, fissando la bandierina di partenza fra i vicoli e i ponti di Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, per poi toccare Budva, vivace centro sulla costa del Montenegro, e scendere verso Sud entrando in Albania, a Berat, la “Città dalle finestre” dal meraviglioso stile ottomano. Una vacanza all'insegna della sostenibilità è invece quella che promette un soggiorno ai

Laghi Nabi, nelle ex cave di sabbia sul Litorale Domizio, un rifugio per staccare totalmente la spina approfittando degli esclusivi lodge sospesi sull'acqua dell'area glamping, con tanto di vasca idromassaggio per rilassarsi sotto le stelle.



9/13 11/13 Menu