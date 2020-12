Sagnières pensionato, in EssiLux pieni poteri a Milleri e du Saillant di Redazione Finanza

2' di lettura

Cambio della guardia a pochi mesi dalla scadenza degli organi in Essilorluxottica: passo indietro per Hubert Sagnières e Leonardo Del Vecchio, pieni poteri a Francesco Milleri e Paul du Saillant. Con un comunicato diramato ieri a tarda sera, il gruppo annuncia che “il cda ha deciso di modificare la nel pieno rispetto del principio dei pari poteri, previsto nell'Accordo di Combinazione, per soddisfare il desiderio del suo vice presidente esecutivo di andare in pensione”.

Dunque tutto sarebbe partito...