SailGP arriva a Taranto: dalla plastica alle batterie una regata a impatto zero

SailGP si propone infatti come attore in prima linea nella lotta al cambiamento climatico ed è la prima organizzazione sportiva della sua categoria che, oltre ad aver raggiunto il Carbon Neutral International Standard, produce eventi a impatto climatico positivo, compensando più dell'impronta di carbonio prodotta per la realizzazione del campionato.

Dal 2019, stagione inaugurale del campionato, SailGP ha lavorato per eliminare la plastica monouso, contrastare lo spreco alimentare e ridurre l’energia consumata, testando nuove tecnologie e utilizzando biocarburanti per le imbarcazioni a supporto delle regate.

Il carbonio rimanente che non può essere eliminato viene compensato tramite l’organizzazione One Carbon World, con il supporto a progetti pionieristici di “carbonio blu”, contribuendo a mantenere o ripristinare ecosistemi costieri che trattengono il carbonio in tutto il mondo, a partire dalle piantagioni di mangrovie.

SailGP sta piantando 50mila alberi di mangrovia in Birmania su 20 ettari, per un totale di circa 11mila tonnellate di crediti di carbonio validati dalla Worldview International Foundation. Oltre alle compensazioni, si continua a lavorare alla riduzione dell’impatto, a partire dalla conversione all’elettrico delle 11 chasing boats, barche velocissime usate per i fotografi e per l'assistenza durante la manifestazione.

«L'obiettivo è di avere una flotta di imbarcazioni di supporto completamente elettriche entro il 2025», ha promesso Larry Ellison, fondatore della manifestazione insieme a Russell Coutts.