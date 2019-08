Saint Laurent, il nuovo hub sarà il Palazzaccio di Scandicci

L'ultima operazione è quella del gruppo svizzero del lusso Richemont che ha investito due milioni per ampliare lo stabilimento di Scandicci, acquisendo duemila metri quadrati della vicina Ab Florence (sarà inaugurato tra una settimana). Con questa operazione Pelletteria Richemont guidata da Giacomo Cortesi concentra lo sviluppo industriale e la produzione di gran parte dei marchi moda della scuderia, da Cartier a Dunhill, da Serapian a Purdey, oltre a centralizzare il controllo materiali di Alaia e di Chloè. Quindici le assunzioni in programma, in attesa di altre 50 entro il 2023, quando il fatturato industriale dovrebbe passare da 130-140 milioni a 350. Eppure Cortesi è prudente: «In questo momento non c'è un'area del mondo che è serena e in piena espansione: in Cina viaggiano meno e comprano meno; a Hong Kong le proteste hanno fermato l'economia; in America c'è un presidente litigioso; il Medio Oriente ha un prezzo del petrolio ancora troppo basso e la Brexit condiziona l'Europa».

La pelletteria fiorentina, per adesso, non sembra risentire di questo scenario. Nel primo trimestre dell'anno le esportazioni di borse dal distretto hanno segnato addirittura +65% in valore (toccando 1,1 miliardi, grazie a un balzo di 445 milioni), dopo che l'intero 2018 si era chiuso sfiorando i 3 miliardi di export (+13,6%).

E ora tra gli investimenti in corso, che fanno sorridere le istituzioni, ci sono tre fabbriche di borse del principale gruppo di lusso al mondo, il francese Lvmh: una del marchio Celine a Radda in Chianti (Siena), che sarà aperta entro l'anno (5mila mq nell'ex mobilificio Laca, investimento circa 20 milioni); una del marchio Fendi a Bagno a Ripoli, vicino Firenze (13mila mq coperti nell'ex fornace Brunelleschi, investimento circa 40 milioni), per la quale sono cominciati quattro mesi fa i lavori di demolizione del vecchio immobile; e la terza di Louis Vuitton a Reggello, a sud di Firenze (5mila mq), vicino al centro sviluppo campionario che già possiede, che aprirà – secondo quanto annunciato dal ceo Michael Burke - entro il 2020.

Centinaia sono i nuovi posti di lavoro previsti, che riaprono il dibattitto sulla formazione del personale diventata la spina nel fianco del distretto. I grandi marchi hanno cominciato a formarsi gli addetti “in casa”, con scuole e accademia proprie o finanziate, mentre i terzisti rischiano di vedersi soffiare il personale formato.