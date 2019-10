Saint Vincent, ok del Tribunale al concordato per il Casinò Debiti per 60 milioni, 21 dei quali classificati come chirografi - Nel piano industriale taglio dei costi e rilancio delle attività nelle sale di Filomena Greco

Via libera alla da parte del Tribunale di Aosta al concordato per il Casino di Saint Vincent, omologato oggi. Un passo avanti, dunque, per la società sottoposta al controllo del Tribunale, per tentare di rilanciare il polo del gioco valdostan. Dopo l’udienza del 16 ottobre scorso questa mattina è arrivata la decisione dei giudici che garantisce il pagamento dei creditori, in maniera integrale per i privilegiati, nella misura del 78% per i chirografi.

In totale i debiti che la casa da gioco dovrà onorare ammontano a circa 60 milioni, 21,6 milioni dei quali classificati come chirografi. A luglio la maggioranza dei creditori aventi diritto si è espressa a favore dell’ipotesi di concordato mentre due sono le società che invece si sono opposte e che a questo punto potranno presentare ricorso. Lo stesso commissario giudiziale di Casinò della Vallèe Ivano Pagliero si è costituito il 4 ottobre scorso chiedendo il rigetto delle opposizioni all’omologa.

Ora arriva l’ok del Tribunale e dunque si potrà procedere con il piano industriale messo a punto dall’amministratore unico Filippo Rolando. Per Salvatore Sanzo, uno degli avvocati dello Studio legale LCA che sta seguendo la procedura per conto della società Casino de la Vallèe, «la decisione del tribunale rappresenta un riconoscimento importante, anche alla luce delle difficoltà iniziali». Una procedura partita in salita, nei primi mesi in cui si parlava di amministrazione straordinaria, ricorda l’avvocato, «la cassa era sufficiente per sostenere l’attività di poche settimane, ora la situazione è molto diversa».

Il piano industriale ha durata quinquennale, fino al 2023, e prevede tra le altre cose la conclusione della fase dei pagamenti nel primo semestre del 2024. La scommessa ora è quella di rilanciare il polo della casa da gioco facendo leva sostanzialmente su due ingredienti: la riduzione dei costi, operata nell’ultimo anno e mezzo e passata attraverso una contrazione del numero di addetti per un totale di circa 135 addetti tra albergo e casa da gioco e la disdetta di tutti i contratti aziendali, e poi il rilancio delle attività delle sale e dell’hotel.

Uno dei nodi dell’intera questione era rappresentato dal credito, pari a 48 milioni, vantato dalla Regione autonoma verso la Casa da gioco. Una questione risolta dalla Giunta regionale con un Ddl, votato poi in Aula nel mese di luglio, pochi giorni prima dell’adunanza dei creditori: la Regione in sostanza ha deciso la conversione dell’importo – «condizionatamente alla omologazione del concordato preventivo, in apporto patrimoniale attraverso la sottoscrizione da parte di Finaosta di uno strumento finanziario partecipativo (SFP) emesso dallo stesso Casinò de la Vallèe, senza previsione di rimborso». Dunque quello che era un credito ora è diventato un impegno patrimoniale, con un duplice obiettivo: provare a evitare un richiamo da parte dell’Europa in materia di aiuto di Stato e tutelare la proprietà ricapitalizzando un bene come la Casa da Gioco.