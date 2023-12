Saipem, accordo con Valmet per decarbonizzazione industrie hard-to-abate

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nuovo passo di Saipem nella decarbonizzazione. Il gruppo italiano e Valmet, azienda finlandese leader mondiale nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie di processo, automazione e servizi, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare soluzioni congiunte per la decarbonizzazione dei settori industriali che stanno affrontando sfide significative per ridurre le proprie emissioni di gas serra, anche conosciuti come industrie hard-to-abate. Lo si legge in una nota.

L’alleanza

Le aziende collaboreranno per offrire soluzioni efficaci che combinino le tecnologie di Saipem per la gestione della Co2 con le unità di recupero del calore e di trattamento dei fumi progettate e prodotte da Valmet per i segmenti della cellulosa, della carta e dell’energia, offrendo così alternative integrate e flessibili ai loro clienti, sia per impianti esistenti che per quelli nuovi. Sia Saipem che Valmet sono impegnate a supportare i clienti nel percorso verso il net zero e vantano un posizionamento distintivo nel garantire un’efficace gestione end-to-end della Co2 per le industrie ad alta intensità di emissioni di carbonio.