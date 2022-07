Saipem ancora a picco in Borsa, si chiude l'asta dei diritti inoptati

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tracollo delle azioni ordinarie Saipem nell'ultimo giorno in cui sono acquistabili in Borsa i diritti rimasti inoptati nella prima fase della procedura dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Dopo il -48,5% della seduta di martedì 12 luglio, le quotazioni stanno ulteriormente precipitando verso il prezzo di sottoscrizione dei nuovi titoli, pari a 1,013 euro.

L'aumento di capitale ha raccolto adesioni pari al 70% del capitale e per questo da ieri sono stati messi in vendita i 6,284 milioni di diritti rimasti inoptati che consentono di sottoscrivere il restante 30% dell'aumento per un controvalore di circa 604 milioni: nella seduta di martedì 12 luglio sono stati venduti circa un terzo dei diritti (1,969 milioni di azioni) mentre questa mattina sono passati di mano circa 80mila titoli sui 4,3 milioni a disposizione.