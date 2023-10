Saipem brilla ancora in Borsa, gli analisti alzano le stime dopo i nuovi contratti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ancora acquisti sul titolo Saipem a Piazza Affari. Dopo aver chiuso tra le migliori la seduta della vigilia, le azioni mettono a segno la migliore prestazione del Ftse Mib. Giovedì il gruppo ha annunciato di essersi aggiudicato un maxi contratto da 4,1 miliardi di dollari negli Emirati Arabi Uniti. Saipem, in particolare, ha sottoscritto una letter of award con Adnoc per un nuovo contratto relativo al pacchetto 1 del progetto Hail and Ghasha Development Project. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo delle risorse dei giacimenti di gas naturale Hail e Ghasha, situati al largo di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo scopo del lavoro comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione (Epc) di quattro centri di perforazione e di un impianto di trattamento da costruire su isole artificiali, oltre a varie strutture offshore e oltre 300 km di condotte sottomarine. Saipem «si avvarrà delle sue navi all’avanguardia per operazioni in acque poco profonde, della sua avanzata tecnologia per la saldatura di materiali resistenti alla corrosione, nonché della sua rinomata competenza ingegneristica». Inoltre, Saipem collaborerà con Adnoc per continuare a focalizzare l'attenzione del progetto sulla tutela della biodiversità e sulla gestione responsabile dell'ambiente.



«Dopo l'aggiudicazione di contratti per 8,7 miliardi di dollari negli ultimi due mesi, alziamo le stime di Ebitda 2024 del 9%», commentano gli analisti di Equita, che hanno anche migliorato il target price a 1,7 euro. Migliorate anche le previsioni sul fatturato del 2023, 2024 e 2025, rispettivamente dell'1%, del 7% e del 3%, nonché quelle sui nuovi ordini, balzate del 47% a 16,2 miliardi di euro per quest'anno.