Saipem brilla, mercato apprezza accordo con Seaway7 su eolico offshore

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Disco verde del mercato all’accordo tra Saipem e Seaway7 su futuri progetti eolici offshore. Il titolo della società petrolifera, infatti, è in rialzo fin dalle prima battute a Piazza Affari, dove guida il FTSE MIB con un guadagno arrivato anche oltre tre punti. Alla vigilia, dopo la chiusura delle contrattazioni, le due società hanno spiegato che perseguiranno progetti selezionati sulla base della combinazione complementare dei rispettivi asset, tecnologie, prodotti e competenze (e quando questi possano generare sinergie significative). «L'accordo con Seaway7 rappresenta una tappa importante per offrire una proposta di valore più competitiva ai nostri clienti su alcuni progetti eolici integrati fissi - spiega Gianalberto Secchi, chief operating officer della linea di business offshore wind di Saipem – insieme, saremo in grado di fornire una serie completa di servizi per i parchi eolici, in linea con la strategia di Saipem di servire al meglio la crescita dei progetti di produzione di energia rinnovabile».

Ed è su questo che si concentra l’analisi degli esperti di Intermonte: «Saipem e Seaway7 – è il loro ragionamento – hanno a disposizione rispettivamente risorse navali, asset e capacità strategiche determinanti alla realizzazione di attività d’ingegneria di front-end, all'approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e l'installazione delle fondazioni e dei cavi elettrici di collegamento tra le turbine eoliche, nonché all'eventuale installazione di sottostazioni e di turbine eoliche». In pratica, tali risorse verranno messe a disposizione «per il perseguimento di grandi sviluppi integrati chiavi in mano basati in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, con la possibilità di espandere tali ambizioni ad altre aree geografiche».