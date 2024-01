Saipem in calo, ma per broker sospensione nuovi contratti Pa Brasile non peserà

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni Saipem viaggiano in fondo al FTSE MIB, con un ribasso arrivato anche oltre i tre punti, dopo che il gruppo di servizi per l'industria dell'oil&gas ha comunicato nel fine settimana l'esito finale di un procedimento amministrativo in Brasile e la conferma dell'assoluzione della Corte d’Appello di Algeri nel procedimento penale per una gara del 2008. Venerdì le quotazioni avevano recuperato dopo quattro cali consecutivi. In rialzo invece il sottoindice Stoxx600 dell'oil&gas. La Controladoria-Geral da Uniao, organo federale del Brasile che si occupa della difesa del patrimonio pubblico, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, ha concluso un procedimento amministrativo nei confronti di Saipem relativo a un contratto del 2011 per l'istallazione di un gasdotto: a dicembre 2022 era stato stabilita una interdizione non esecutiva a ottenere nuovi contratti con la Pubblica amministrazione, decisione che è stata riformata in una sospensione temporanea di due anni.

«La sanzione non ha impatti sui progetti già avviati da Saipem in Brasile, essendo relativa esclusivamente a potenziali nuovi contratti, e riguarda unicamente i rapporti con la Pubblica amministrazione», spiega la società sottolineando che la nuova decisione è stata resa possibile dal riconoscimento dell’efficacia del modello di compliance adottato dalle società del gruppo Saipem. Il provvedimento sarà comunque impugnato. Secondo diverse case di investimento la decisione della Cgu brasiliana non ha effetti sui contratti in essere in Brasile (portafoglio ordini attuale si aggira sui 2 miliardi di euro di valore) e inoltre non ha impatti sulle previsioni del piano industriale in essere visto che non contemplava ordini in Brasile.

Loading...

Per quanto riguarda l'Algeria, Saipem ha reso noto che la Corte suprema ha confermato in via definitiva l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Algeri il 16 aprile 2023 sulla gara del 2008 relativa agli studi di competitive Feed per il progetto Rhourde Nouss QH. La conferma dell'assoluzione è positiva per Intermonte che ricorda che il caso più importante ancora aperto in Algeria per Saipem è relativo al progetto GNL3 Arzew, per il quale la società ha già accantonato l'intero petitum di circa 200 milioni. Per Equita le due notizie sui procedimenti in Brasile e Algeria non hanno impatti sull'andamento dei titoli.