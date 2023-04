Saipem capofila in Borsa tra nuovi contratti e balzo greggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Saipem grande protagonista degli scambi alla Borsa di Milano: i nuovi contratti annunciati, per un valore di 650 milioni di dollari, e il netto incremento dei prezzi del greggio seguito alla decisione dei Paesi Opec+ di ridurre la produzione stanno alimentando gli acquisti sul gruppo di servizi per l'industria dell'oil&gas. Il titolo è il migliore del FTSE MIB. Il sottoindice Stoxx600 Oil&Gas guadagna quasi il 4%. I prezzi del petrolio mettono a segno un balzo superiore al 5% con il Brent trattato sopra 84 dollari al barile nella consegna di giugno e il Wti che avvicina gli 80 dollari al barile nella scadenza maggio.

Commesse per 650 milioni di dollari



Saipem si è aggiudicata tre nuovi contratti offshore (Angola, Mare del Nord e Arabia Saudita) e due contratti per progetti di sviluppo relativi a giacimenti di gas a Trinidad&Tobago e a Papua Nuova Guinea. Secondo Equita i contratti rappresentano "il 10%" della raccolta ordini stimata per l'intero 2023 per l`Engineering&Costruction offshore, pari "al 6%" della raccolta complessiva di gruppo per il 2023: da inizio anno la raccolta ordini annunciata è pari a 1,95 miliardi di dollari: "Riteniamo che i contratti assegnati possano avere una marginalità a doppia cifra con un contributo più significativo a partire dalle stime nel 2024 (circa il 2% a livello di ebitda di gruppo)", scrive la sim. Per Akros le commesse sono la conferma dell'incremento degli investimenti dell'industria petrolifera nelle attività di Engineering&Costruction e della forte posizione competitiva di Saipem.