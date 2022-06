Saipem cede il drilling onshore a Kca Deutag

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come annunciato nella revisione del piano strategico i mesi scorsi, Saipem cede drilling onshore considerato non più strategico dal management. Le attività saranno trasferite a Kca Deutag. L’annuncio, in linea con la tabella di marcia annunciata dai vertici, che avevano indicato di essere in trattativa esclusiva con un primario operatore del settore e che sarebbero giunti alla firma di un accordo entro la fine di maggio. Kca metterà sul piatto un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari ...