Saipem conferma il rally con il settore petrolifero europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem allunga a Piazza Affari, estendendo il rally avviato la vigilia grazie al rialzo del prezzo del petrolio e ai conti della britannica Bp. I titoli della società guidano i rialzi sul FTSE MIB in un settore oil europeo in progresso dell'1,94%. Dopo aver messo a segno il maggiore rialzo giornaliero da novembre grazie al rimbalzo della domanda cinese, i prezzi del greggio confermano il progresso: il future marzo sul Wti sale dell'1,21% a 78,07 dollari al barile, mentre la consegna aprile sul Brent guadagna lo 0,9% a 84,44 dollari. Sul Ftse Mib di Piazza Affari si mette in luce anche Eni, mentre nel resto d'Europa gli acquisti premiano Bp (+2,25% a Londra) e Repsol (+2,25% a Madrid), mentre a Parigi TotalEnergies cede l'1,76% dopo che Oltralpe i conti 2022 record sono tornati ad alimentare il dibattito sulla tassazione degli extraprofitti.

Bp ha annunciato un utile netto rettificato di 27,7 miliardi di dollari, un aumento del dividendo (24 centesimi sull'intero 2022) e un piano di acquisto di azioni proprie per 2,75 miliardi di dollari. A puntare i riflettori su Saipem è inoltre l'aggiornamento sulla vendita delle attività di perforazione onshore arrivati da Kca Deutag, che ha annunciato il completamento dell'acquisizione degli asset in Kuwait. La chiusura delle cessioni in Amerca Latina, oltre a quella degli impianti in Romania e Kazakhstan «è attesa nella prima metà del 2023», sottolineano gli analisti di Mediobanca.