Saipem corre, Mediobanca punta su potenzialità transizione energetica

Saipem è il miglior titolo del FTSE MIB a fronte di indice poco mosso: il supporto al titolo del gruppo di servizi per l'industria petrolifera e dell'energia viene da una raccomandazione positiva di Mediobanca Securities che sale a "outperform" con un target di prezzo a 3 euro ma anche dal memorandum siglato con Siram Veolia per collaborare in progetti di transizione energetica in Italia.

Secondo gli analisti di Mediobanca Securities, proprio i progetti legati alla decarbonizzazione stanno diventando un'occasione di diversificazione dei ricavi per il gruppo, rispetto al core business dell'oil&gas, e anche se il 2021 potrebbe essere un anno di passaggio sotto questo punto di vista nel lungo termine i progetti di transizione energetica dovrebbe progressivamente compensare il declino delle attività oil&gas. Per le attività tradizionali comunque, Mediobanca Securities si aspetta un rimbalzo nel breve termine dovuto alla ripresa degli investimenti nel settore petrolifero e del gas che dovrebbe accelerare con la stabilizzazione dei prezzi del petrolio: il Medio Oriente dovrebbe rappresentare in questo senso l'area principale da cui potrebbero arrivare nuovi contratti, mentre l'America Latina potrebbe offrire opportunità nei progetti in acque profonde.

Ma è dalla transizione energetica che, secondo gli analisti, emergeranno le maggiori potenzialità: la previsione è che entro il 2025 i progetti per l'eolico offshore e per la cattura della CO2 genereranno 2 miliardi di euro di nuovi ordini, con un incidenza del 25% sul totale del gruppo destinata potenzialmente al salire al 50% entro il 2030.

