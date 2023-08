Saipem corre, per Morgan Stanley è tra i preferiti nel settore dei servizi per l'energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem in forte rialzo a Piazza Affari, dopo i commenti positivi degli analisti di Morgan Stanley. I titoli del gruppo italiano balzano di oltre quattro punti percentuali, con un massimo toccato a 1,517 euro, mettendo a segno la migliore performance del FTSE MIB. In un report sui servizi nel settore energia, gli esperti della banca Usa indicano che «c'è prova della continua elevata domanda di nuovi progetti energetici a ciclo lungo, come ad esempio offshore e GNL – a cui sono particolarmente attente le società di servizi europee. Anche se questa non è una novità per il mercato, pensiamo che il settore possa continuare a performare bene, trainato da un'intensa pipeline di nuove gare, margini in crescita con maggior potere di determinazione dei prezzi e storie individuali di espansione dei margini e opportunità di crescita» e di fronte a questo, le società indicate come preferite sono «Saipem e Technip Energies».

Su Saipem viene confermata la raccomandazione "overweight" con prezzo obiettivo alzato da 1,85 a 2,15 euro. In particolare, per quanto riguarda la società italiana, gli analisti di Morgan Stanley indicano che una «strategia più concentrata, unita a un contesto positivo per i progetti a ciclo lungo, potrebbe accelerare il percorso di Saipem per ampliare i margini e rafforzare ulteriormente lo stato patrimoniale, permettendo di raggiungere l'obiettivo a doppia cifra del management nei prossimi anni». Inoltre, gli esperti della banca Usa si aspettano che «l'Ebitda rettificato crescerà di circa il 50% tra il 2023 e il 2025, quando prevediamo che Saipem possa raggiungere una posizione di cassa netta». E questo, continuano, «potrebbe potenzialmente essere un fattore positivo per l'introduzione del pagamento dei dividendi». In questo quadro, concludono che «l'esecuzione sarà fondamentale» ma considerando che Saipem tratta a sconto sia verso i concorrenti globali (circa 40%) sia quelli europei (circa 20%) «vediamo un interessante rapporto rischio-rendimento».