Saipem corre, siglati due nuovi contratti offshore per 1 miliardo $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I nuovi contratti offshore spingono Saipem a Piazza Affari. I titoli del gruppo specializzato nei servizi per il settore energia sono arrivati a guadagnare oltre due punti, mettendo a segno una delle migliori performance del FTSE MIB. Il 27 giugno a mercati chiusi, Saipem ha annunciato due nuovi contratti, uno per attività Epci offshore in Medio Oriente e l’altro per lo sviluppo di droni sottomarini in Brasile. Il valore complessivo di queste nuove acquisizioni è di circa 1 miliardo di dollari. Nel dettaglio, nell'ambito del Long Term Agreement (LTA) in vigore con Saudi Aramco, Saipem è stata selezionata per l'assegnazione di un nuovo progetto offshore. Le attività assegnate consistono nell'ingegneria, nell'approvvigionamento, nella costruzione e nell'installazione di cinque piattaforme e delle relative condotte sottomarine, flowline e cavi nel giacimento di Marjan, al largo dell'Arabia Saudita, con uno schema di fabbricazione interamente in loco.

L’efficacia del contratto è soggetta al verificarsi delle consuete condizioni sospensive. Inoltre, Saipem si è aggiudicata un contratto da Petrobras per lo sviluppo e il collaudo di una soluzione robotica autonoma per le ispezioni sottomarine, che sarà basata sulla flotta di droni subacquei Saipem, a partire dal Flatfish AUV (Autonomous Underwater Vehicle), e la qualifica per relativi servizi basati su droni autonomi, consentendo future opzioni per contratti di ispezione al largo del Brasile. Per gli analisti di Banca Akros, che sul titolo hanno raccomandazione "buy" con target di prezzo a 1,9 euro, «Saipem può sfruttare la sua posizione competitiva per aumentare il proprio portafoglio ordini nel settore offshore che è in ripresa da tempo».