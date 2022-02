Saipem e il salvagente Cdp bruciato tra svalutazioni e maxi aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

È presto per dire cosa faranno Eni e Cdp Industria a valle dell’allarme utili di Saipem. Ma di sicuro, dopo l’ennesima battuta d’arresto di Saipem, il bilancio dell’investimento di Cassa nella società non può che essere negativo. E sono sufficienti pochi numeri per raccontare una storia cominciata nell’ottobre 2015 con l’ingresso ufficiale del gruppo, per il tramite del Fondo Strategico italiano, nel capitale di Saipem, con un impegno complessivo pari a circa 900 milioni, e ora inchiodata a un valore...