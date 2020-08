Saipem e Tenaris in rosso, per settore oil prospettive ancora incerte

(© Facto Foto)

Si teme un nuovo calo della domanda in caso di seconda ondata di contagi da Covid. In rialzo a sorpresa le scorte di benzina negli Usa, mentre c'è attesa per la riunione Opec+

1' di lettura

Titoli del settore oil sotto i riflettori a Piazza Affari, in una seduta di debolezza per il greggio e nel giorno della riunione dei Paesi produttori dell'Opec+. In coda al listino milanese ci sono infatti Saipem e Tenaris, mentre Eni limita la perdite a mezzo punto percentuale. La seduta di oggi è all'insegna della debolezza per le materie prime, con il Brent in calo in area 45 dollari e il Wti sotto i 43 dollari, ma comunque vicino ai massimi da 5 mesi.

I timori per la seconda ondata e i riflessi sulla domanda

In generale, il tono del mercato petrolifero in queste ultime sedute risente della cautela per i timori del possibile arrivo di una seconda ondata di Covid-19 e degli effetti sulla domanda di greggio. Tuttavia, gli osservatori ritengono che difficilmente una seconda ondata potrebbe produrre i drammatici effetti che si sono visti nell'aprile scorso, quando il Wti per la prima volta nella storia è sceso sotto la parità. In particolare, oggi pesano i dati sulle scorte private misurate dall'Api negli Usa, che hanno mostrato un inatteso aumento delle riserve di benzina. Inoltre, occhi puntati oggi sulla riunione de comitato di monitoraggio dell’Opec+ per valutare gli effetti della recente decisione di aumentare la produzione a partire da agosto.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)