Saipem fa meglio degli altri energetici dopo commessa in Brasile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta brillante per Piazza Affari (il FTSE MIB è il listino migliore in Europa), Saipem, dopo essersi aggiudicata una commessa offshore in Brasile, viaggia in controtendenza rispetto al comparto energetico europeo (-0,8% l'Euro Stoxx 600 di settore e a Milano poco mosse Eni e Tenaris, con il petrolio che viaggia sotto la parità). Il titolo è arrivato a guadagnare oltre quattro punti, ad un massimo di seduta a 41,65 euro. Le azioni tentano dunque di riguadagnare terreno, dopo avere lasciato sul campo il 33% tra il 30 maggio e il 13 giugno e circa il 57% da inizio anno.

In particolare, la società si è aggiudicata una Limited Notice to Proceed (Lntp) da BW Offshore Spv Pte Ltd, per servizi preliminari di ingegneria per la costruzione di una unità Fpso (Floating Production Storage and Offloading) che opererà successivamente per Shell ed i suoi partner per lo sviluppo del giacimento di petrolio e gas di Gato do Mato, situato a circa 200 km al largo del Brasile nel bacino di Santos, ad una profondità di circa 2.000 metri. La Lntp ha un valore fino a 50 milioni di dollari. La quota di Saipem vale circa 25 milioni di dollari. La Lntp rappresenta un passo fondamentale per l’iniziativa e il team di progetto Saipem è già completamente mobilitato.

Come ricorda Equita, «al completamento della Lntp, Shell e i suoi partner puntano ad aggiudicare un contratto di noleggio e gestione che includerà l'assegnazione di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) della Fpso a un consorzio tra Saipem e BW, con consegna prevista nel 2026». Secondo Banca Akros, «l'aggiudicazione conferma l'outlook promettente del mercato offshore brasiliano e suggerisce che gli investimenti nel settore stanno aumentando».