Saipem festeggia nuovo contratto offshore in Libia da 1 miliardo $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Saipem festeggia in Borsa un nuovo contratto in Libia da 1 miliardo di dollari: per gli analisti la notizia è positiva sia per le stime sugli ordini sia perché conferma il buon momento nel segmento offshore. Nel dettaglio, il contratto è per attività E&C offshore ed è stato assegnato da Mellitah Oil Gas Libyan Branch, un consorzio costituito da National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa e riguarda lo sviluppo del progetto Bouri Gas Utilisation.

Ordini da inizio anno oltre i 9 miliardi

«L'order intake da inizio anno dovrebbe aver raggiunto circa 9,3 mld di euro - dicono gli analisti di Intermonte (outperform con target price a 2 euro) - di cui 2,7 mld nel primo trimestre e 4 mld nel secondo». La stima di Intermonte per il 2023 è di 11,9 mld, «cifra che potrebbe essere ampiamente superata alla luce della forte accelerazione degli ordini registrati nelle ultime settimane e dell'outlook positivo sul settore». Equita (hold con target price a 1,60) calcola che i contratti «rappresentano il 14% della raccolta ordini stimata nel 2023 per l'E&C offshore, ovvero l'8% della raccolta complessiva di gruppo per il 2023». Da inizio anno, dice Equita, la raccolta ordini annunciata è pari a circa 9,4 mld di euro ovvero «l'85% delle nostre stime di order intake sul 2023». Gli analisti di Banca Akros (che hanno un giudizio buy sul titolo con target price a 1,90 euro) sottolineano che «il contratto è ampio e suggerisce che lo scenario di mercato, soprattutto nei segmenti offshore e gas, rimane favorevole. E chiaramente questa è una buona notizia».