Saipem in forte calo dopo annuncio collocamento bond da 500 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo in Borsa per Saipem, col titolo che ha aperto in calo del 5% e ha poi ridotto il passivo, in un FTSE MIB poco mosso. La società ha annunciato di aver chiuso il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured guaranteed equity-linked convertibile in azioni ordinarie da 500 mln euro a un prezzo pari a 1,49 euro per azione, a sconto del 5% rispetto al prezzo di chiusura di ieri. I proventi del bond saranno utilizzati per finalità di carattere generale, incluso il rifinanziamento di una porzione dell`indebitamento esistente.

«Il prezzo di conversione è pari a 2,0487 euro e incorpora un premio di conversione del 37,5% applicato al prezzo del collocamento (rispetto a un guidance range 35-40%)», sottolineano gli analisti di Intermonte. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Saipem, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci prevista entro il 31 marzo 2024. Nel caso di mancata approvazione, Saipem potrà rimborsare integralmente le obbligazioni un importo pari al maggiore tra il 102% dell’importo nominale delle obbligazioni e del Fair Bond Value delle obbligazioni, includendo gli interessi maturati e non ancora riconosciuti.

Saipem avrà diritto di rimborsare integralmente le Obbligazioni al loro valore nominale, oltre agli interessi maturati a partire dal 2 ottobre 2027, in determinate condizioni. «Nel caso di totale conversione del bond, saranno emesse circa 244 mln di nuove azioni (escludendo l’eventuale utilizzo di azioni proprie), pari al 12,2% del capitale», dice Intermonte. «L`emissione - dicono gli analisti di Equita - beneficia della buona performance del titolo equity (+40% da inizio anno) e della sua volatilità riducendo la cedola. Tramite questo bond, riteniamo che Saipem possa risparmiare (cash) il 2,5%-3% l`anno su 500 mln di euro rispetto a un'obbligazione senior bullet in caso di conversione. La scadenza media del debito si allunga di circa un anno». Anche Akros sottolinea che il bond permette alla società di «estendere la durata media del debito a un costo limitato».